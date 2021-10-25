Свитолина уволила тренера после 5 лет работы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter Свитолиной.



"После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Эндрю вместе решили, что пришло время расстаться. Я очень благодарна ему за упорный труд и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в будущей карьере!" - написала Элина Свитолина.



В 2021 году украинка Элина Свитолина выиграла бронзу Олимпиады-2020 и турнир WTA в Чикаго. Впервые с 2016-го не квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb