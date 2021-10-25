Свитолина уволила тренера после 5 лет работы
Шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter Свитолиной.
"После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Эндрю вместе решили, что пришло время расстаться. Я очень благодарна ему за упорный труд и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в будущей карьере!" - написала Элина Свитолина.
В 2021 году украинка Элина Свитолина выиграла бронзу Олимпиады-2020 и турнир WTA в Чикаго. Впервые с 2016-го не квалифицировалась на итоговый турнир WTA.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
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