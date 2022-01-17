Свитолина успешно стартовала на Australian Open-2022
Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы начала Australian Open-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом круге Australian Open 2022 Элина Свитолина в двух сетах победила представительницу Франции Фиону Ферро (104 в рейтинге WTA). Матч длился 1 час и 34 минуты. Украинка четыре раза подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
Остальные украинки также провели свои матчи первого круга. Марта Костюк оказалась сильнее француженки Диан Парри (6:1, 7:6), а вот Ангелина Калинина и Леся Цуренко, встречавшаяся с первой ракеткой мира Эшли Барти, проиграли и закончили выступление на Australian Open.
Даяна Ястремская, игравшая против Мэдисон Бренгл, отказалась выходить на третий сет и тоже покинула AO-2022.
Во втором круге соперницей Элины Светолиной станет Армони Тан (110).
Australian Open 2022
Первый круг, 17 января
Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) 6:1, 7:6 (4)
- Напомним, 15 января Новака Джоковича задержала пограничная служба Австралии после того, как ему вторично аннулировали визу.
- 16 января первую ракетку мира Джоковича депортировали из Австралии из- за отсутствия прививки от COVID-19.
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