Свитолина удержалась в топ-15 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



WTA (Женская теннисная ассоциация) в понедельник традиционно опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Лидером рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти. В топ-3 также входят Арина Соболенко и Барбор Крейчиков.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 15 место. Марта Костюк опустилась на с 49 на 54 позицию. Ангелина Калинина теперь – 49.

Напомним, 21 января Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open.