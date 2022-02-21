Свитолина удержалась в топ-15 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина остается на 15-й позиции в рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
WTA (Женская теннисная ассоциация) в понедельник традиционно опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Лидером рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти. В топ-3 также входят Арина Соболенко и Барбор Крейчиков.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 15 место. Марта Костюк опустилась на с 49 на 54 позицию. Ангелина Калинина теперь – 49.
- Напомним, 21 января Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open.
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