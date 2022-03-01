Свитолина сыграет против россиянки Потаповой в Мексике: все упоминания о России уберут
Украинская теннисистка Элина Свитолина проведет поединок против россиянки Анастасии Потаповой на турнире WTA в Мексике
Об этом докладывает btu.org.
"Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча", – сказала Элина Свитолина.
Ранее украинская теннисистка предупредила, что не будет играть против россиянок и белорусок, пока их не заставят выступать под нейтральным флагом.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований.
- 1 марта Всемирная боксерская ассоциация выступила с заявлением о санкциях России из-за вторжения на территорию Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное