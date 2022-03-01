Свитолина сыграет против россиянки Потаповой в Мексике: все упоминания о России уберут

Об этом докладывает btu.org.



"Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча", – сказала Элина Свитолина.



Ранее украинская теннисистка предупредила, что не будет играть против россиянок и белорусок, пока их не заставят выступать под нейтральным флагом.

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