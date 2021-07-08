Свитолина соблазнила фанатов новым фото с пляжа в Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами новой фотографией с отдыха в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
26-летняя Свитолина проводит отпуск в Монако. Украинская теннисистка поделилась с фанатами новой фотографией с пляжа, где она позирует в купальнике. Читатели отмечают красоту украинки в комментариях.
"Делайте то, что хорошо для вашей души", - написала Элина Свитолина под свежим фото.
- 7 июля украинская теннисистка Марта Костюк поделилась с фанатами обольстительной фотографией в Instagram.
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