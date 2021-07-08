Свитолина соблазнила фанатов новым фото с пляжа в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.



26-летняя Свитолина проводит отпуск в Монако. Украинская теннисистка поделилась с фанатами новой фотографией с пляжа, где она позирует в купальнике. Читатели отмечают красоту украинки в комментариях.



"Делайте то, что хорошо для вашей души", - написала Элина Свитолина под свежим фото.

7 июля украинская теннисистка Марта Костюк поделилась с фанатами обольстительной фотографией в Instagram.