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Свитолина соблазнила фанатов новым фото с пляжа в Instagram

8 июля, 2021 четверг
22:52
Спорт Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами новой фотографией с отдыха в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.

26-летняя Свитолина проводит отпуск в Монако. Украинская теннисистка поделилась с фанатами новой фотографией с пляжа, где она позирует в купальнике. Читатели отмечают красоту украинки в комментариях.

"Делайте то, что хорошо для вашей души", - написала Элина Свитолина под свежим фото.

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