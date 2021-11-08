Свитолина снова провалилась в рейтинге WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает терять позиции в рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 8 ноября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина снова потеряла позиции и опустилась на 15-е место.
На прошлой неделе Свитолина покинула ТОП-10 впервые с мая 2017 года. Элина потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала, но уступила Эшли Барти.
В ТОП-100 рейтинга находятся еще три украинки. Марта Костюк (50), Ангелина Калинина (52) и Дайана Ястремская (97).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
- 25 октября шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлс.
- 1 ноября украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
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