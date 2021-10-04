Свитолина снова потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-6 рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 4 октября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина снова птеряла позицию и с 6 места опустилась на седьмое.
В топ-100 рейтинга находятся еще три украинки. Марта Костюк (58), Ангелина Калинина (62) и Даяна Ястремская (75).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 27 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WT A.
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