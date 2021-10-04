Свитолина снова потеряла позиции в рейтинге лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 4 октября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина снова птеряла позицию и с 6 места опустилась на седьмое.



В топ-100 рейтинга находятся еще три украинки. Марта Костюк (58), Ангелина Калинина (62) и Даяна Ястремская (75).



Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.