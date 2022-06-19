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Главная Спорт Свитолина: Сейчас ощущение, что последний раз держала ракетку 20 лет назад

Свитолина: Сейчас ощущение, что последний раз держала ракетку 20 лет назад

19 июня, 2022 воскресенье
04:04
Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что сейчас у нее такие ощущения, будто она 20 лет не держала в руках ракетку

Об этом сообщает Reuters .

Свитолина также рассказала, что была очень взволнована из-за беременности, а уже через несколько дней началась война.

"Была чрезвычайно взволнована новостью о беременности. А через несколько дней началась война. Это был большой стресс, мы очень волновались. На самом деле меня больше волновала война, чем я. Даже не помню, что было в первые несколько дней. Это было невыносимо. Изменились приоритеты, изменилось видение жизни. Многое изменилось внутри, ментально. Война действительно меняет людей. Сейчас ощущение, будто последний раз держала ракетку 20 лет назад. Очень хочу сыграть на Олимпиаде в Париже. Это моя цель. Но это не основное, о чем я думаю сейчас", – сказала Элина Свитолина.

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Украина
война с Россией
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