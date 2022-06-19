Свитолина: Сейчас ощущение, что последний раз держала ракетку 20 лет назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что сейчас у нее такие ощущения, будто она 20 лет не держала в руках ракетку
Об этом сообщает Reuters .
Свитолина также рассказала, что была очень взволнована из-за беременности, а уже через несколько дней началась война.
"Была чрезвычайно взволнована новостью о беременности. А через несколько дней началась война. Это был большой стресс, мы очень волновались. На самом деле меня больше волновала война, чем я. Даже не помню, что было в первые несколько дней. Это было невыносимо. Изменились приоритеты, изменилось видение жизни. Многое изменилось внутри, ментально. Война действительно меняет людей. Сейчас ощущение, будто последний раз держала ракетку 20 лет назад. Очень хочу сыграть на Олимпиаде в Париже. Это моя цель. Но это не основное, о чем я думаю сейчас", – сказала Элина Свитолина.
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15 мая стало известно, что Свитолина ждет рождения дочери в октябре.
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6 июня Ангелина Калинина отобрала у Элины Свитолиной звание первой ракетки Украины, которую она удерживала с 2012 года.
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