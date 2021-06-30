Свитолина с победы стартовала на престижном теннисном турнире Уимблдон

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч продолжался 1 ч и 44 мин. Украинка сделала 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 из 11 брейкпоинтов. Свитолина победила ван Эйтванк по итогам трех сетов - 6:3, 2:6, 6:3.



Во втором круге Элина Свитолина сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт (№44 WTA).



Уимблдон



30 июня



первый круг



Элина Свитолина (Украина) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 6:3 | 2:6 | 6:3

29 июня стало известно, что Украину на Олимпиаде-2020 в Токио представят пять теннисисток.