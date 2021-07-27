Свитолина с боями прорвалась в четвертьфинал Олимпиады-2020
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала шестая ракетка мира из Украины встречалась с Марией Саккаре из Греции, которая занимает в мировом рейтинге 19-е место.
Свитолина уверенно начала матч и была близка к победе в первом сете, но позволила сопернице перехватить инициативу и проиграла первую партии 5: 7.
Во втором сете украинка исправила положение и сравняла счет по партиям - 6: 3 и 1: 1.
В третьей партии сильнее оказалась украинка, которая победила 6: 4 и с большим трудом пробилась в четвертьфинал. Матч продолжался 2 часа 38 мин.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- 26 июля Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2020 в Токио.
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