Свитолина с боями прорвалась в четвертьфинал Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала шестая ракетка мира из Украины встречалась с Марией Саккаре из Греции, которая занимает в мировом рейтинге 19-е место.

Свитолина уверенно начала матч и была близка к победе в первом сете, но позволила сопернице перехватить инициативу и проиграла первую партии 5: 7.

Во втором сете украинка исправила положение и сравняла счет по партиям - 6: 3 и 1: 1.

В третьей партии сильнее оказалась украинка, которая победила 6: 4 и с большим трудом пробилась в четвертьфинал. Матч продолжался 2 часа 38 мин.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.