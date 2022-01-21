Свитолина разгромно проиграла белоруске и вылетела из Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч проходил в ночь с 20 на 21 января. Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромно проиграла белоруске Виктории Азаренко в двух сетах – 6:0 и 6:2.
Матч продолжался 1 час и 8 минут. За это время Элина Свитолина совершила 1 подачу навылет, допустила 3 двойных ошибки и не реализовала ни одного брейкпойнта.
В другом матче украинка Марта Костюк уступила испанке Пауле Бадосе – 2:6, 7:5, 4:6.
Australian Open
Одиночный разряд. Третий круг
Виктория Азаренко (Беларусь) – Элина Свитолина (Украина) 6:0, 6:2
- Напомним, 17 января в первом круге Australian Open Элина Свитолина победила представительницу Франции Фиону Ферро.
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