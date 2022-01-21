Свитолина разгромно проиграла белоруске и вылетела из Australian Open

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч проходил в ночь с 20 на 21 января. Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромно проиграла белоруске Виктории Азаренко в двух сетах – 6:0 и 6:2.



Матч продолжался 1 час и 8 минут. За это время Элина Свитолина совершила 1 подачу навылет, допустила 3 двойных ошибки и не реализовала ни одного брейкпойнта.



В другом матче украинка Марта Костюк уступила испанке Пауле Бадосе – 2:6, 7:5, 4:6.



Australian Open



Одиночный разряд. Третий круг



Виктория Азаренко (Беларусь) – Элина Свитолина (Украина) 6:0, 6:2

Напомним, 17 января в первом круге Australian Open Элина Свитолина победила представительницу Франции Фиону Ферро.