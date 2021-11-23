Свитолина рассказала, во сколько обошлась ее свадьба с Монфисом
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ее свадьба с французом Гаэлем Монфисом обошлась в 25 тыс. евро
Об этом Свитолина рассказала в эфире программы "Светская жизнь".
"Поскольку мы с Гаэлем достаточно известные люди, нам отель Four Seasons в Женеве, где мы отмечали все торжество, сделал очень хорошие условия, очень хорошую цену. Все вместе нам обошлось около 25 тыс. евро", – рассказала Свитолина.
Этой осенью Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года. Сейчас украинка занимает 15 место.
- 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
- Напомним, 18 октября Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
- 25 октября украинская теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлс.
- 1 ноября Элина Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
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