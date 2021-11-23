Свитолина рассказала, во сколько обошлась ее свадьба с Монфисом

Об этом Свитолина рассказала в эфире программы "Светская жизнь".



"Поскольку мы с Гаэлем достаточно известные люди, нам отель Four Seasons в Женеве, где мы отмечали все торжество, сделал очень хорошие условия, очень хорошую цену. Все вместе нам обошлось около 25 тыс. евро", – рассказала Свитолина.

Этой осенью Элина Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года. Сейчас украинка занимает 15 место.

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