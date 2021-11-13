Свитолина рассказала, собирается ли менять гражданство после замужества

Об этом Свитолина сказала в интервью "Люкс ФМ".

По словам теннисистки, она остается гражданкой Украины и не намерена получать другой паспорт.

"У меня нет никаких привилегий получать другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако. Во-первых, я всегда буду выступать за Украину, во-вторых, я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину, не важно, где я буду проживать", - заверила Свитолина.

В то же время, теннисистка добавила, что ей неоднократно поступали предложения об изменении гражданства.

"Было много предложений. Скажем, в детстве, когда было 10 лет, мы тренировались в Израиле несколько недель и там были предложения", - вспомнила Свитолина, которая летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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