Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Свитолина рассказала, собирается ли менять гражданство после замужества

Свитолина рассказала, собирается ли менять гражданство после замужества

13 ноября, 2021 суббота
22:38
Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не намерена менять гражданство после женитьбы с французом Гаэлем Монфисом

Об этом Свитолина сказала в интервью "Люкс ФМ".

По словам теннисистки, она остается гражданкой Украины и не намерена получать другой паспорт.

"У меня нет никаких привилегий получать другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако. Во-первых, я всегда буду выступать за Украину, во-вторых, я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину, не важно, где я буду проживать", - заверила Свитолина.

В то же время, теннисистка добавила, что ей неоднократно поступали предложения об изменении гражданства.

"Было много предложений. Скажем, в детстве, когда было 10 лет, мы тренировались в Израиле несколько недель и там были предложения", - вспомнила Свитолина, которая летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Трофей ЧС-2022
12 ноября, 2021 пятница
ЧМ-2022: результаты всех матчей четверга
Гео Лерос
12 ноября, 2021 пятница
Нардепу Леросу вручили подозрение из-за "пленок Ермака"
Коронавірус в Україні
11 ноября, 2021 четверг
В Украине расширили "желтую" зону карантина: какая область добавилась
Киев
+6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.1
    Покупка 26.1
    Продажа 26.36
  • EUR
    Покупка 29.78
    Продажа 30.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
13 ноября
23:36
ЧМ-2022: Франция забила 8 голов Казахстану в матче соперников сборной Украины
22:57
HBO Max показал трейлер продолжения сериала "Секс и город"
22:17
Телескоп Hubble
Телескоп Hubble показал, как рождается новая звезда
21:56
Суркис назвал Шевченко заоблачную цену на лидера "Динамо"
21:41
Владимир Демчишин
Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, белыми нитками шито и носит сугубо политический характер
21:33
российские солдаты
В британском генштабе предупредили о самом большом за последние десятилетия риске войны Запада с Россией
21:10
ООС
На Донбассе российские оккупанты ранили украинского военного
20:55
Эксклюзив
Энергетический коллапс: зима без угля, без газа, без электричества
20:55
Минобороны Польши показало, как Беларусь стягивает к границе силовиков
20:37
На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге произошел пожар
20:20
В украинских водительских удостоверениях в декабре появится новая отметка
20:00
Виталий Портников
Весной будет кризис, ведь местные бюджеты и предприятия не переживут эту зиму, даже теплую, - Портников
19:25
Суд освободил американскую певицу Бритни Спирс от 13-летнего опекунства отца
19:00
ЧМ-2022: Петраков оказался перед угрозой увольнения из сборной Украины, - СМИ
18:40
Украинские ВМС провели в Черном море совместные учения с кораблями НАТО
18:25
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о намерении разместить на границе с Украиной российские "Искандеры"
17:56
ЧМ-2022: Финляндия победила Боснию и Герцеговину в матче соперников сборной Украины
17:29
13 ноября на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим "тишины"
17:12
В Шостке посреди города подростки нашли питона длиной 3 м. ФОТО
16:55
Во время десантирования в Беларуси погибли двое российских военных
16:37
Blue Origin
В США в авиакатастрофе погиб космический турист, совершивший полет на корабле Безоса
16:09
Дело "вагнеровцев"
Bellingcat обнародует расследование о "вагнергейте" на следующей неделе
15:55
Эксклюзив
Лукашенко в последнее время активно оскорбляет Путина: белорус снова делает заявку на Кремль, - Санников
15:40
Петр Порошенко призывает объединить усилия против "Северного потока - 2"
15:21
Польша к середине 2022 года отгородится от Беларуси стеной в 180 км
14:54
Валерий Цепкало
В дополнение к офисам Тихановской, Латушко и Санникова Цепкало тоже формирует свое эмиграционное "правительство" Беларуси
14:26
ВМС Украины
Британия дает Украине 1,7 млрд фунтов на развитие ВМС, - СМИ
14:00
"В первой волне такого не было". В реанимации в Винницкой области рассказали особенности нынешней волны ковида
13:33
Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев сегодня отмечает свое 78-летие
13:15
Каменец-Подольский замок
Поток туристов в Украину за год вырос на 12%
13:00
Где будет университет Зеленского
Кроме Зеленского, преподавать в будущем Президентском университете на ВДНХ пока никто не согласился, - LB.ua
12:43
Польские пограничники
Белорусские военные дают мигрантам баллончики с газом и разбирают заграждение на границе с ЕС, - польские пограничники
12:26
Европа сама виновата в миграционном кризисе на границе с Беларусью, - Путин
12:13
Предпринимательница из Черноморска обратилась к "смотрящему". Теперь ей грозит 3-7 лет тюрьмы
11:56
Польша готова прекратить железнодорожное сообщение с Беларусью
11:47
Путин назвал, какие последние действия ВСУ ему "не дают расслабиться"
11:30
За сутки от пожаров спасены 4 украинца, сгорело - 8
11:03
Александр Лукашенко
Лукашенко ставит военные палатки на польской границе
10:20
Коронавирус в Украине
Пандемия COVID в Украине: за сутки – 695 смертей, 23,5 тыс. заражений. Больше всего страдают Киев, Днепр, Одесса
10:00
Сахар
Сахар из нового урожая будет значительно дороже, - аграрии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV