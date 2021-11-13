Свитолина рассказала, собирается ли менять гражданство после замужества
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не намерена менять гражданство после женитьбы с французом Гаэлем Монфисом
Об этом Свитолина сказала в интервью "Люкс ФМ".
По словам теннисистки, она остается гражданкой Украины и не намерена получать другой паспорт.
"У меня нет никаких привилегий получать другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако. Во-первых, я всегда буду выступать за Украину, во-вторых, я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину, не важно, где я буду проживать", - заверила Свитолина.
В то же время, теннисистка добавила, что ей неоднократно поступали предложения об изменении гражданства.
"Было много предложений. Скажем, в детстве, когда было 10 лет, мы тренировались в Израиле несколько недель и там были предложения", - вспомнила Свитолина, которая летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
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