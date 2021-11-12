Свитолина рассказала, сколько зарабатывал тренер, которого она уволила
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, сколько зарабатывают тренеры теннисистов
Об этом сообщает "Люкс ФМ".
Свитолина недавно объявила о прекращении сотрудничества с Эндрю Бэтлсом. Украинка намекнула, что он зарабатывал более 10 тыс. евро в месяц.
"Сколько зарабатывают тренеры в теннисе? Все зависит от их уровня. Если ты не входишь в топ-100, топ-150, то можешь нанять тренера за 3 тыс. евро в месяц. На тебе также расходы на переезд, питание и проживание тренера. Если ты игрок топ-100, то зарплата у твоего тренера - 6-7 тыс. евро.Есть процент и от призовых, но это уже обсуждается индивидуально с игроком, его агентом. Если ты игрок топ-10, то будешь платить минимум 12 тыс. евро зарплаты наставнику плюс процентов по 10 от призовых с каждого соревнования", - добавила Свитолина.
Этой осенью Свитолина покинула топ-10 рейтинга WTA впервые с мая 2017 года. Сейчас украинка занимает 15 место.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
- 25 октября украинская теннисистка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлс.
- 1 ноября Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
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