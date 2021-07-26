Свитолина рассказала, под какой фамилией будет выступать после свадьбы
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заверила, что будет выступать под своей фамилией, несмотря на брак с французом Гаэлем Монфисом
Об этом сообщает btu.org.ua .
Свитолина подчеркнула, что официально не будет менять фамилию до окончания спортивной карьеры.
"Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни. Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля (смеется). Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией ", - сказала Элина Свитолина.
- Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
- 18 июля Элина Свитолина сменила фамилию в аккаунтах социальных сетей на Монфис.
- 26 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2020 в Токио.
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