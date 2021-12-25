Свитолина рассказала о своем отношении к обязательной вакцинации

Об этом сообщает The Advertiser .

По словам Свитолиной, она не видит проблемы в том, что от участников первого в 2022 году турнира Grand Slam – Открытого чемпионата Австралии – требуют обязательно вакцинироваться от коронавируса.

"Что я думаю о требовании штата Виктория относительно обязательной вакцинации для участия в Australian Open? Даже если бы они сказали, что нужно привить третью дозу, я бы с радостью ее сделала, потому что сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились. Многие наши друзья заболели, поэтому ситуация сейчас довольно тяжелая", - сказала Свитолина.

Напомним, в апреле 2020 года сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса.

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