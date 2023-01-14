Об этом полная заявила в интервью The New York Times.

По словам Свитолиной, она планирует вернуться в теннис после перерыва, связанного с рождением ребенка, летом 2023 года.

"Я постараюсь быть готовой к лету, но я стараюсь не торопить события. Все группы мышц должны быть готовы после того, как я не играла больше семи месяцев и не работала после беременности так много, как обычно. Я должна разбить все на мелкие кусочки, чтобы собрать вместе всю силу моего тела, которая мне понадобится, если я хочу вернуться на вершину",– рассказала Свитолина.

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн призовых.

В настоящее время Свитолина занимает в мировом рейтинге 236-ю позицию.

15 октября 2022 года Элина Свитолина сообщила, что родила дочь.

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