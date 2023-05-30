Свитолина раскритиковала запрет украинцам выступать на турнирах с участием россиян и белорусов
Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала Министерство молодежи и спорта за запрет нашим атлетам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами
Об этом сообщает Tribuna.com .
"Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну", - сказала Элина Свитолина после победы в первом круге. "Ролан Гаррос" над итальянкой Мартиной Тревисан – 6:2, 6:2.
Она добавила, что в настоящее время во многих видах спорта россиянам и белорусам разрешили возобновить выступления в международных соревнованиях, поэтому дорога туда украинцам будет закрыта.
"Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорта. Не понимаю я позиции Минспорта. Они же выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а так это приказ", - возмутилась Свитолина.
Она предложила побеждать россиян и белорусов на спортивных площадках.
"У нас можно заморозить очки и вернуться через время, а вот в других видах спорта ситуация другая. Лучше выходить и играть на спортивной площадке. Это было бы правильно", - убеждена Свитолина.
- 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям по своему усмотрению решать, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям.
- 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- 25 апреля в Минмолодежьспорта заявили, что украинские спортсмены получат разрешение на индивидуальное выступление на Олимпиаде-2024 , если ее буду бойкотировать сборная Украины из-за возможного допуска к Играм россиян и белорусов.
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