Об этом сообщает Tribuna.com .

"Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну", - сказала Элина Свитолина после победы в первом круге. "Ролан Гаррос" над итальянкой Мартиной Тревисан – 6:2, 6:2.

Она добавила, что в настоящее время во многих видах спорта россиянам и белорусам разрешили возобновить выступления в международных соревнованиях, поэтому дорога туда украинцам будет закрыта.

"Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорта. Не понимаю я позиции Минспорта. Они же выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а так это приказ", - возмутилась Свитолина.

Она предложила побеждать россиян и белорусов на спортивных площадках.

"У нас можно заморозить очки и вернуться через время, а вот в других видах спорта ситуация другая. Лучше выходить и играть на спортивной площадке. Это было бы правильно", - убеждена Свитолина.