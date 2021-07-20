Свитолина ради участия в Олимпиаде пожертвовала медовым месяцем
Украинская теннисистка Элина Свитолина ради выступления на Олимпийских играх отложила медовый месяц после бракосочетания с французом Гаэлем Монфисом
Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации .
По ее словам, из-за Олимпиады ей и Гаэлю Монфису пришлось перенести медовый месяц на ноябрь.
"Сейчас мы уже в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь ", - сказала Свитолина.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
- 18 июля Элина Свитолина сменила фамилию в аккаунтах социальных сетей на Монфис.
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