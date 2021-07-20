Свитолина ради участия в Олимпиаде пожертвовала медовым месяцем

Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации .

По ее словам, из-за Олимпиады ей и Гаэлю Монфису пришлось перенести медовый месяц на ноябрь.

"Сейчас мы уже в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь ", - сказала Свитолина.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.

18 июля Элина Свитолина сменила фамилию в аккаунтах социальных сетей на Монфис.

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