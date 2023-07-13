Об этом сообщает Еспресо.TV.

За выход в финал Свитолина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации 76 место, встречалась с 42 ракеткой мира Вондроушовой.

Украинка уступила теннисистке из Чехии в двух сетах – 3:6, 3:6.

Свитолина сыграла в полуфинале одного из турниров самой престижной серии Grand Slam в третий раз в карьере. В 2019 году украинка дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Благодаря выходу в 1/2 финала турнира в пригороде Лондона Элина Свитолина вернет себе звание первой ракетки Украины, которым сейчас владеет Ангелина Калинина.

Уимблдон

Женщины. Полуфинал

13 июля

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) 3:6, 3:6