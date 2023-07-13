Свитолина проиграла Вондроушовой в полуфинале Уимблдона
В четверг, 13 июля, украинка Элина Свитолина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии в полуфинале Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За выход в финал Свитолина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации 76 место, встречалась с 42 ракеткой мира Вондроушовой.
Украинка уступила теннисистке из Чехии в двух сетах – 3:6, 3:6.
Свитолина сыграла в полуфинале одного из турниров самой престижной серии Grand Slam в третий раз в карьере. В 2019 году украинка дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.
Благодаря выходу в 1/2 финала турнира в пригороде Лондона Элина Свитолина вернет себе звание первой ракетки Украины, которым сейчас владеет Ангелина Калинина.
Уимблдон
Женщины. Полуфинал
13 июля
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) 3:6, 3:6
- 9 июля Элина Свитолина одержала победу над Викторией Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона.
- В 1/4 финала украинка обыграла победившую Игу Швентек из Польши, которая является первой ракеткой мира.
- 12 июля украинская теннисистка Людмила Киченок, выступающая на Уимблдоне в паре с хорватом Мате Павичем, вышла в финал турнира в миксте.
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