Свитолина проиграла в полуфинале и вылетела из турнира WTA во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/2 финала WTA125 во Франции Элина Свитолина проиграла американке Слоун Стивенс (7:5, 7:6). Соперница занимает 48 место в рейтинге WTA, украинка после декрета – 1088.

На пути в четвертьфинал Свитолина победила Деспину Папамихаил и Исалин Бонавентюр. В 1/4 финала обыграла представительницу Франции Леолии Жанжан (6:3, 6:1).

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA.

Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн. призовых.