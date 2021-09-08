Свитолина проиграла в четвертьфинале и вылетела с US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Нью-Йорке (США) пятая ракетка мира Элина Свитолина спорила за выход в полуфинал US Open с Лейлой Энни Фернандес Халеп, занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 73-е место.

Украинка победила лишь во второй партии - 6:3. Первый сет Свитолина проиграла 3:6, а третий закончил со счетом 6:6, где в тай-брейке боролась за полуфинал. Однако сил не хватило - 5:7.

В 1/4 финала турнира Большого шлема Фернандес встретится с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковою и Ариной Сабаленкос из Беларуси.

US Open

1/4 финала

8 сентября

Элина Свитолина (Украина) - Лейла Энни Фернандес (Канада) 3:6, 6:3, 6(5):6(7)