Свитолина проиграла Цуренко в "украинском дерби" на турнире WTA
В матче двух украинских теннисисток на турнире WTA в Риме Леся Цуренко победила Элину Свитолину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации в Италии Свитолина, которая после возобновления карьеры занимает в мировом рейтинге всего 540 место, уступила Цуренко (68) со счетом 4:6, 3:6.
В следующем круге украинка сыграет против американки Бернарды Пери (32).
Турнир WTA в Риме
10 мая
1-й раунд
Элина Свитолина (Украина) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:3
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12 апреля Свитолина одержала первую победу после возобновления карьеры.
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