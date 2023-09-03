Свитолина проиграла третьей ракетке мира Пегуле и вылетела из US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла представительнице США Джессике Пегуле в третьем круге US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч третьего круга US Open Свитолина – Пегула длился 1 час и 52 минуты. Элина Свитолина выполнила 4 подачи навылет, допустила 4 двойных ошибок.
Это пятая встреча теннисисток, Элина Свитолина выигрывала всего один раз. В рейтинге WTA Джессика Пегула занимает 3 позицию. Украинка – 26.
В следующем круге Пегула сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз – Людмила Самсонова.
US Open
Третий круг
2 сентября
Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 4:6, 6:4, 2:6
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное