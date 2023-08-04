Свитолина проиграла 4-й ракетке мира на турнире WTA в Вашингтоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила американке Джессике Пегуле и не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/4 финала соревнований в Вашингтоне Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 27 место, уступила Пегуле (4) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.
Сегодня в Вашингтоне в четвертьфинале также сыграет украинка Марта Костюк (34), которая встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (18), играющей в США в нейтральном статусе.
Результат
Турнир WTA в Вашингтоне
Женщины. 1/4 финала
4 августа
Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) 4:6, 6:3, 6:4
- 2 августа Элина Свитолина обыграла в 1/8 финала россиянку Дарью Касаткину.
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