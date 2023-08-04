Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/4 финала соревнований в Вашингтоне Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 27 место, уступила Пегуле (4) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.

Сегодня в Вашингтоне в четвертьфинале также сыграет украинка Марта Костюк (34), которая встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (18), играющей в США в нейтральном статусе.

Результат

Турнир WTA в Вашингтоне

Женщины. 1/4 финала

4 августа

Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) 4:6, 6:3, 6:4