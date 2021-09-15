Свитолина призналась, когда хочет стать мамой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что хочет завести детей после окончания карьеры
Об этом сообщает Sport.ua.
Свитолина сказала, что сейчас ее цель - выигрывать теннисные турниры, а уже после окончания карьеры она будет думать о детях.
"Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить карьеру. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как получится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть преданной теннису, - рассказала Элина Свитолина.
- Напомним, 16 июля Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса.
- 18 июля Элина Свитолина сменила фамилию в аккаунтах социальных сетей на Монфис.
- 13 сентября Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA.
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