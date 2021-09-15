Свитолина призналась, когда хочет стать мамой

Об этом сообщает Sport.ua.



Свитолина сказала, что сейчас ее цель - выигрывать теннисные турниры, а уже после окончания карьеры она будет думать о детях.



"Я не ставлю какой-то точки, где бы я хотела закончить карьеру. Для меня важно выиграть как можно больше титулов, а там уже как получится. Конечно, мне хочется детей, но я считаю, что нужно в данный момент выкладываться на сто процентов и быть преданной теннису, - рассказала Элина Свитолина.

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