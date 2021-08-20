Свитолина покинула топ-5 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг. На четвертое место в списке поднялась Плишкова. Поэтому украинка Элина Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге и опустилась на шестую позицию.



Что касается других украинок, Марта Костюк снова обновила личный рекорд и поднялась на 56 место. Также на одну ступень поднялась Даяна Ястремская - 49. Улучшили свои позиции и Екатерина Козлова (128) с Катариной Завацкого (146).

Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакин из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

9 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.