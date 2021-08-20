Свитолина покинула топ-5 лучших теннисисток мира
Украинка теннисистка Элина Свитолина покинула топ-5 лучших теннисисток мира в рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг. На четвертое место в списке поднялась Плишкова. Поэтому украинка Элина Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге и опустилась на шестую позицию.
Что касается других украинок, Марта Костюк снова обновила личный рекорд и поднялась на 56 место. Также на одну ступень поднялась Даяна Ястремская - 49. Улучшили свои позиции и Екатерина Козлова (128) с Катариной Завацкого (146).
- Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакин из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
- 9 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное