Свитолина похвасталась роскошной фигурой новым соблазнительным фото в Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами обольстительной фотографией в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу Свитолиной в Instagram.
Перед стартом турнира Цинциннати в США Элина Свитолина наслаждается отдыхом. На этот раз теннисистка поделилась с фанатами новой обольстительной фотографией, где она позирует в купальнике.
"Всегда держи голову к солнцу", - написала Элина Свитолина под фото.
Фанаты в комментариях в восторге от фигуры Свитолиной и посылают ей кучу комплиментов.
- Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
- 9 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.
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