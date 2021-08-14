Свитолина похвасталась роскошной фигурой новым соблазнительным фото в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу Свитолиной в Instagram.



Перед стартом турнира Цинциннати в США Элина Свитолина наслаждается отдыхом. На этот раз теннисистка поделилась с фанатами новой обольстительной фотографией, где она позирует в купальнике.

"Всегда держи голову к солнцу", - написала Элина Свитолина под фото.



Фанаты в комментариях в восторге от фигуры Свитолиной и посылают ей кучу комплиментов.