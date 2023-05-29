Новую классификацию обнародовал официальный сайт Женской теннисной ассоциации - WTA .

Свитолина совершила прорыв в мировом рейтинге благодаря первой после возобновления карьеры победе на турнире WTA в Страсбурге. Украинка поднялась с 508-го на 192-е место.

Звание первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина, занимающая 26-ю позицию. Лидерство в рейтинге WTA удерживает Ига Швентек из Польши.

Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала более $21 млн призовых.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 8940 очков

2. Арина Сабаленко – 7541

3. Джессика Пегула (США) – 5205

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090

5. Каролин Гарсия (Франция) – 5025

6. Коко Гофф (США) – 4305

7. Онс Жабер (Тунис) – 3541

8. Мария Саккари (Греция) – 3391

9. Дарья Касаткина – 3275

10. Петра Квитова (Чехия) – 3162

26. Ангелина Калинина (Украина) – 1657

39. Марта Костюк (Украина) – 1225

66. Леся Цуренко (Украина) – 883

83. Екатерина Байндль (Украина) – 748

144. Даяна Ястремская (Украина) – 480

164. Дарья Снигур (Украина) – 426

192. Элина Свитолина (Украина) – 367