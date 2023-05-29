Свитолина поднялась в мировом рейтинге на 316 позиций
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA сразу с 508-го на 192-е место
Новую классификацию обнародовал официальный сайт Женской теннисной ассоциации - WTA .
Свитолина совершила прорыв в мировом рейтинге благодаря первой после возобновления карьеры победе на турнире WTA в Страсбурге. Украинка поднялась с 508-го на 192-е место.
Звание первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина, занимающая 26-ю позицию. Лидерство в рейтинге WTA удерживает Ига Швентек из Польши.
Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала более $21 млн призовых.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 8940 очков
2. Арина Сабаленко – 7541
3. Джессика Пегула (США) – 5205
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090
5. Каролин Гарсия (Франция) – 5025
6. Коко Гофф (США) – 4305
7. Онс Жабер (Тунис) – 3541
8. Мария Саккари (Греция) – 3391
9. Дарья Касаткина – 3275
10. Петра Квитова (Чехия) – 3162
26. Ангелина Калинина (Украина) – 1657
39. Марта Костюк (Украина) – 1225
66. Леся Цуренко (Украина) – 883
83. Екатерина Байндль (Украина) – 748
144. Даяна Ястремская (Украина) – 480
164. Дарья Снигур (Украина) – 426
192. Элина Свитолина (Украина) – 367
- 27 мая в финале турнира WTA во Франции Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову .
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