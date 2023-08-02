Свитолина победила российскую теннисистку на турнире WTA
Украинка Элина Свитолина обыграла в 1/8 турнира в Вашингтоне россиянку Дарью Касаткину, выступающую в нейтральном статусе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В среду, 2 августа, на соревнованиях в США украинка, занимающая в мировом рейтинге 27 место, обыграла Касаткину (11) в двух сетах – 6:2, 6:2.
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В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с победительницей игры между американками Джессикой Пегулой (4) и Пейтон Стернс (59).
Украинка начала выступления в Вашингтоне с победы над другой "нейтральной" теннисисткой - Викторией Азаренко (19) из Беларуси - 7:6 (7:2), 6:4
Результат
Турнир WTA в Вашингтоне
Женщины. 1/8 финала
2 августа
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина 6:2, 6:2
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