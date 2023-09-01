Свитолина победила россиянку Павлюченкову и вышла в третий круг US Open
В четверг, 31 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Свитолина – Павлюченкова закончился в пользу украинки. Россиянка выиграла первый сет 7:5, однако уже во втором и третьем Элина была сильнее – 6:4, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 48 минут. Элина Свитолина 9 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4/15 брейк-пойнт.
Для теннисисток это была шестая очная встреча, счет – 3:3. Последний матч между ними состоялся в 2020 году в Риме, тогда победу одержала Павлюченкова. В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 26 место. Анастасия Павлюченкова – 98.
В следующем круге US Open Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула – Патриция Мария Тиг.
- Во вторник, 29 августа, Элина Свитолина обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом круге US Open - 6:3, 6:1.
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