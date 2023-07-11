Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во вторник, 11 июля, Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 76 место, победила Швентек, возглавляющая классификацию, в трех сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Матч длился 2 часа 41 мин.

В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (42) из Чехии, которая в четвертьфинале одолела американку Джессику Пегулу (4).

Уимблдон

Женщины. 1/4 финала

11 июля

Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (Польша) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:2