Свитолина победила первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Игу Швентек из Польши и вышла в полуфинал Уимблдонского турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 11 июля, Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 76 место, победила Швентек, возглавляющая классификацию, в трех сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Матч длился 2 часа 41 мин.
В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (42) из Чехии, которая в четвертьфинале одолела американку Джессику Пегулу (4).
Уимблдон
Женщины. 1/4 финала
11 июля
Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (Польша) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:2
- 9 июля Элина Свитолина одержала победу над Викторией Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона.
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