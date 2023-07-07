Об этом сообщает "Общественное. Спорт".

Экспертная ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью подряд победу на Уимблдоне-2023. В третьем раунде украинская теннисистка выбила из соревнований американку Софию Кенин – бывшую четвертую ракетку мира.

Для Кенина встреча против Светолиной стала не первой против украинских теннисисток в 2023 году. В мае американка уступила Ангелине Калининой в двух сетах на турнире WTA1000 в Риме.

В первом сете соперницы играли ровно, но украинка стала лучшей в брейке. Ключевым моментом матча стало начало второй партии: Свитолина сделала быстрый брейк на подаче Кенина. А в пятом гейме сделала еще один брейк. В итоге украинка одержала победу со счетом 6:2. Матч длился почти полтора часа.

Свитолина стала второй украинкой, прошедшей в четвертый раунд на Уимблдон-2023. Помимо нее это также удалось сегодня Лесе Цуренко в рекордном тай-брейке. Последний раз Свитолина доходила до этой стадии в 2019 году, где прошла в полуфинал.

В следующем раунде Свитолина сыграет против нейтральной теннисистки из Беларуси Виктории Азаренко, которую украинка еще ни разу не побеждала.

Уимблдон

Женщины

1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, WC) - София Кенин (США) 2:0 (7:6 (3), 6:2)