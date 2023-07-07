Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона

7 июля, 2023 пятница
23:09
Спорт

Элина Свитолина выбила эксчетвертую ракетку мира Софию Кенин и впервые за четыре года вышла в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с белорусской Азаренкой

Об этом сообщает "Общественное. Спорт".

Экспертная ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью подряд победу на Уимблдоне-2023. В третьем раунде украинская теннисистка выбила из соревнований американку Софию Кенин – бывшую четвертую ракетку мира.

Для Кенина встреча против Светолиной стала не первой против украинских теннисисток в 2023 году. В мае американка уступила Ангелине Калининой в двух сетах на турнире WTA1000 в Риме.

В первом сете соперницы играли ровно, но украинка стала лучшей в брейке. Ключевым моментом матча стало начало второй партии: Свитолина сделала быстрый брейк на подаче Кенина. А в пятом гейме сделала еще один брейк. В итоге украинка одержала победу со счетом 6:2. Матч длился почти полтора часа.

Свитолина стала второй украинкой, прошедшей в четвертый раунд на Уимблдон-2023. Помимо нее это также удалось сегодня Лесе Цуренко в рекордном тай-брейке. Последний раз Свитолина доходила до этой стадии в 2019 году, где прошла в полуфинал.

В следующем раунде Свитолина сыграет против нейтральной теннисистки из Беларуси Виктории Азаренко, которую украинка еще ни разу не побеждала.

Уимблдон

Женщины

1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, WC) - София Кенин (США) 2:0 (7:6 (3), 6:2)

  • Напомним, 5 июля в первом круге Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк победила Марию Саккари из Греции.
  • 6 июля украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы во втором раунде Уимблдонского турнира. Свитолина победила бельгийку Элизе Мертенс, а Цуренко – чешку Екатерину Синякову. Еще одна украинка – Ангелина Калинина в матче первого круга одолела испанку Джессику Боусас Манейро
  • 7 июля Леся Цуренко победила румынку Анну Богдан со счетом 2:1. Матч длился 3 часа 40 минут, а тайбрейк – рекордные 37 минут. В следующем круге украинка сыграет с американкой четвертой сеяной Джессикой Пегулой.

Уимблдон
Читайте также:
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 июля, 2023 среда
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
Окупанти на ЗАЕС
7 июля, 2023 пятница
Россия должна немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, - США в ОБСЕ
пшениця зерно
6 июля, 2023 четверг
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
22:38
Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня
22:21
Обновлено
Зеленский прибыл в Турцию и встретился с Эрдоганом
22:14
Эксклюзив
Кассетными боеприпасами мы сможем нивелировать преимущество врага в личном составе, - военный эксперт Грабский
22:09
Обновлено
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов
21:58
Эксклюзив
Большое количество людей из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, – младший сержант ВСУ Гудыменко
21:44
Рекордный штраф: в Китае интернет-компания должна заплатить больше $980 млн
21:26
Цуренко победила во втором по продолжительности матче в истории Уимблдона и побила рекорд турнира
21:11
Эксклюзив
НАТО должно объявить, что Украина вступит в Альянс сразу после завершения активной фазы боев, - военный эксперт Мусиенко
21:02
Эксклюзив
Почти на всей линии фронта россияне пытаются наступать и контратаковать, - полковник СБУ Костенко
21:02
Правительство утвердило процедуру предоставления статуса УБД гражданским
20:48
Легендарный голкипер ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следует говорить не о скорости наступления, а о его темпе: военные итоги недели
20:30
Украине удалось идентифицировать большинство тел убитых россиянами в Оленивке пленных, - Лубинец
20:19
Враг в Бахмуте, как в западне: ВСУ кое-где продвинулись на южном фланге города более 1 км, - Маляр
20:05
OPINION
Об Украине без Украины шепотом и вслух
20:00
Обзор
Победные новости 498-го дня войны: Силы обороны вернули ранее оккупированные территории у Бахмута, а МВФ улучшил экономический прогноз для Украины
19:47
Правительство Германии одобрило закупку боеприпасов для артиллерии и танков ВСУ
19:42
Немецкая разведка могла перехватить разговор Лукашенко и Пригожина во время мятежа в РФ, - ARD
19:19
На фоне успешного контрнаступления ВСУ в армии РФ растет количество отказов от участия в боях, - Генштаб
19:18
В Шотландии хотят декриминализировать хранение наркотиков для личного употребления
18:54
Эксклюзив
В результате российского ракетного удара по Львову разрушены 36 квартир и 6 повреждены, - нардеп Тистык
18:48
Обзор
Как "Эскобар" стал "Лучшим боссом": что посмотреть на выходных
18:42
Пользователи Threads жалуются на проблемы с удалением аккаунтов. Подробности
18:24
Пресс-служба Константина Жеваго прокомментировала заявления ГБР и СБУ об уголовных делах по Полтавскому ГОКу
18:21
airBaltic
Авиакомпании Латвии получили разрешение на прямые рейсы в США
18:04
Эксклюзив
Закон об отпусках и доплатах военным очень важен, но остались нерешенные вопросы, - нардеп Цымбалюк
18:03
Обновлено
Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом Чапутовой
18:00
OPINION
Мы снова ведем борьбу за идентичность
17:58
Шойгу случайно признал поборы, унижение и отток квалифицированных кадров из армии РФ
17:57
Глушилки дронов и РЭБ: Германия выделила очередной пакет военной помощи Украине
17:40
В Киеве запустили единый номер для вызова всех чрезвычайных служб
17:35
Украина получит от Европейского инвестиционного банка средства на реализацию двух проектов по восстановлению
17:24
"Подавить подполье": Москва приказала оккупантам задержать 5 тыс. украинских партизан
17:19
Тбилиси обвинило Москву в похищении грузин на оккупированных территориях
17:16
Украина ведет переговоры с несколькими странами, которые могут стать государствами-покровителями, - омбудсмен
17:15
Эксклюзив
Вырванная проводка: УПЦ (МП) возвращает помещение Лавры в захламленном состоянии, - руководитель юридического отдела заповедника
17:13
Более 10 тысяч абитуриентов провалили НМТ по математике
17:09
ООН
"Убивают и калечат людей": в ООН выступили против предоставления Украине кассетных боеприпасов
16:53
Йенс Столтенберг
Столтенберг о кассетных снарядах: Украина использует их для защиты
16:47
Shazam
Shazam научился идентифицировать песни из YouTube, Instagram и TikTok
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV