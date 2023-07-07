Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона
Элина Свитолина выбила эксчетвертую ракетку мира Софию Кенин и впервые за четыре года вышла в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с белорусской Азаренкой
Об этом сообщает "Общественное. Спорт".
Экспертная ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью подряд победу на Уимблдоне-2023. В третьем раунде украинская теннисистка выбила из соревнований американку Софию Кенин – бывшую четвертую ракетку мира.
Для Кенина встреча против Светолиной стала не первой против украинских теннисисток в 2023 году. В мае американка уступила Ангелине Калининой в двух сетах на турнире WTA1000 в Риме.
В первом сете соперницы играли ровно, но украинка стала лучшей в брейке. Ключевым моментом матча стало начало второй партии: Свитолина сделала быстрый брейк на подаче Кенина. А в пятом гейме сделала еще один брейк. В итоге украинка одержала победу со счетом 6:2. Матч длился почти полтора часа.
Свитолина стала второй украинкой, прошедшей в четвертый раунд на Уимблдон-2023. Помимо нее это также удалось сегодня Лесе Цуренко в рекордном тай-брейке. Последний раз Свитолина доходила до этой стадии в 2019 году, где прошла в полуфинал.
В следующем раунде Свитолина сыграет против нейтральной теннисистки из Беларуси Виктории Азаренко, которую украинка еще ни разу не побеждала.
Уимблдон
Женщины
1/16 финала
Элина Свитолина (Украина, WC) - София Кенин (США) 2:0 (7:6 (3), 6:2)
- Напомним, 5 июля в первом круге Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк победила Марию Саккари из Греции.
- 6 июля украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы во втором раунде Уимблдонского турнира. Свитолина победила бельгийку Элизе Мертенс, а Цуренко – чешку Екатерину Синякову. Еще одна украинка – Ангелина Калинина в матче первого круга одолела испанку Джессику Боусас Манейро
- 7 июля Леся Цуренко победила румынку Анну Богдан со счетом 2:1. Матч длился 3 часа 40 минут, а тайбрейк – рекордные 37 минут. В следующем круге украинка сыграет с американкой четвертой сеяной Джессикой Пегулой.
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