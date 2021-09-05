Свитолина победила экс-першувую ракетку мира и вышла в четвертьфинал US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Нью-Йорке (США) пятая ракетка мира Элина Свитолина спорила за выход в четвертьфинал US Open с Симоной Халеп, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации 13-е место.

Украинка победила в двух партиях - 6:3, 6:3.

В 1/4 финала турнира Большого шлема Свитолина встретится с победительницей матча между немкой Анжелик Кербер и Лейлой Энни Фернандес из Канады.

US Open

1/4 финала

5 сентября

Элина Свитолина (Украина) - Симона Халеп (Румыния) 6:3, 6:3

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