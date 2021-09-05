Свитолина победила экс-першувую ракетку мира и вышла в четвертьфинал US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Нью-Йорке (США) пятая ракетка мира Элина Свитолина спорила за выход в четвертьфинал US Open с Симоной Халеп, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации 13-е место.
Украинка победила в двух партиях - 6:3, 6:3.
В 1/4 финала турнира Большого шлема Свитолина встретится с победительницей матча между немкой Анжелик Кербер и Лейлой Энни Фернандес из Канады.
US Open
1/4 финала
5 сентября
Элина Свитолина (Украина) - Симона Халеп (Румыния) 6:3, 6:3
- 29 августа Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Чикаго.
- 31 августа Элина Свитолина победила канадку Ребекку Марино в первом круге Открытого чемпионата США.
- 1 сентября во втором круге US Open первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Ребекку Масарову .
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