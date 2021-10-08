Свитолина победила чешку во втором круге турнира в США

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во втором круге турнира WTA, который проходит в Индиан-Уэллс (США), Свитолина обыграла чешку Терезу Мартинцову. Украинка была сильнее в двух сетах - 6:2, 7:5.



Матч продолжался 1 час и 9 минут. Элина Свитолина сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 8/10 геймов на своей подаче.



В третьем круге Свитолина сыграет против Сораны Кырсти(№40 WTA) из Румынии.



BNP Paribas Open



8 октября



Одиночный турнир Второй круг



Элина Свитолина (Украина) - Тереза Мартинцова (Чехия) 6: 2 | 7: 5



Индиан-Уэллс, США