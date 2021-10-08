Свитолина победила чешку во втором круге турнира в США
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила чешку Терезу Мартинцову во втором круге турнира в США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором круге турнира WTA, который проходит в Индиан-Уэллс (США), Свитолина обыграла чешку Терезу Мартинцову. Украинка была сильнее в двух сетах - 6:2, 7:5.
Матч продолжался 1 час и 9 минут. Элина Свитолина сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 8/10 геймов на своей подаче.
В третьем круге Свитолина сыграет против Сораны Кырсти(№40 WTA) из Румынии.
BNP Paribas Open
8 октября
Одиночный турнир Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Тереза Мартинцова (Чехия) 6: 2 | 7: 5
Индиан-Уэллс, США
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 4 октября украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-6 рейтинге WT A.
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