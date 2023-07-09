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Свитолина победила белорусскую Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона

9 июля, 2023 воскресенье
23:11
Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина 9 июля одержала победу над Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира и вышла в четвертьфинал соревнований

Об этом пишет Суспильное. Спорт.

Отмечается, что это была шестая очная встреча Свитолиной и Азаренко – все пять предыдущих выиграла белоруска. Перед этим матчем Элина заявляла, что понимает, насколько велик этот матч и называла его "вызовом".

"Игра Свитолина - Азаранко в четвертом раунде Уимблдона длилась почти три часа. И победу Свитолина вырвала на тайбрейке в решающей партии", - говорится в сообщении.

Известно, что в первом сете белоруска действовала увереннее и была лучше на корте. Она сделала два брейка, не проиграла ни одной своей подачи и выиграла сет – 6:2.

Во второй партии Свитолина сразу проиграла свою подачу (0:2), но смогла вернуться в матч обратным брейком – 2:2. Однако после этого постепенно Элина начала получать преимущество, при счете 4:3 в свою пользу украинка чуть не сделала брейк. Но, наконец, смогла взять подачу соперницы при счете 5:4 – второй сет Элина выиграла 6:4.

"Старт третьей партии остался за Свитолиной, она повела 3:0 с брейком. Но сразу Азаренко ответила своим рывком в три гейма - 3:3. В итоге матч дошел до тайбрейка при счете 6:6", - отмечается в сообщении.

На тайбрейке в решающем сете Свитолина проигрывала 4:7, однако теннисистка смогла выиграть четыре очка подряд – 8:7. После этого Элина заработала первой матчбол (9:8), а со второго закрыла игру – подала эйс и выиграла 11:9.

Виктор Азаренко (-, 19) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7).

  • Напомним, 5 июля в первом круге Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк победила Марию Саккари из Греции.
  • 6 июля украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы во втором раунде Уимблдонского турнира. Свитолина победила бельгийку Элизе Мертенс, а Цуренко – чешку Екатерину Синякову. Еще одна украинка – Ангелина Калинина в матче первого круга одолела испанку Джессику Боусас Манейро
  • 7 июля Леся Цуренко победила румынку Анну Богдан со счетом 2:1. Матч длился 3 часа 40 минут, а тайбрейк – рекордные 37 минут. В следующем круге украинка сыграет с американкой четвертой сеяной Джессикой Пегулой.
  • Элина Свитолина выбила эксчетвертую ракетку мира Софию Кенин и впервые за четыре года вышла в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с белорусской Азаренкой.
Украина
Уимблдон
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