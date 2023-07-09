Об этом пишет Суспильное. Спорт.

Отмечается, что это была шестая очная встреча Свитолиной и Азаренко – все пять предыдущих выиграла белоруска. Перед этим матчем Элина заявляла, что понимает, насколько велик этот матч и называла его "вызовом".

"Игра Свитолина - Азаранко в четвертом раунде Уимблдона длилась почти три часа. И победу Свитолина вырвала на тайбрейке в решающей партии", - говорится в сообщении.

Известно, что в первом сете белоруска действовала увереннее и была лучше на корте. Она сделала два брейка, не проиграла ни одной своей подачи и выиграла сет – 6:2.

Во второй партии Свитолина сразу проиграла свою подачу (0:2), но смогла вернуться в матч обратным брейком – 2:2. Однако после этого постепенно Элина начала получать преимущество, при счете 4:3 в свою пользу украинка чуть не сделала брейк. Но, наконец, смогла взять подачу соперницы при счете 5:4 – второй сет Элина выиграла 6:4.

"Старт третьей партии остался за Свитолиной, она повела 3:0 с брейком. Но сразу Азаренко ответила своим рывком в три гейма - 3:3. В итоге матч дошел до тайбрейка при счете 6:6", - отмечается в сообщении.

На тайбрейке в решающем сете Свитолина проигрывала 4:7, однако теннисистка смогла выиграть четыре очка подряд – 8:7. После этого Элина заработала первой матчбол (9:8), а со второго закрыла игру – подала эйс и выиграла 11:9.

Виктор Азаренко (-, 19) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7).