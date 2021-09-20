Свитолина осталась в ТОП-4 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 20 сентября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В топ-5 не произошло существенных изменений. Элина Свитолина осталась на 4-й позиции списка. Наоми Осака потеряла 5-е место, ее позицию заняла Барбора Крейчикова.



В топ-100 рейтинга есть еще три украинки. Даяна Ястремская (53), Марта Костюк (56), Ангелина Калинина (63).



Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.