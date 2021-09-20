Свитолина осталась в ТОП-4 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в топ-4 рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 20 сентября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В топ-5 не произошло существенных изменений. Элина Свитолина осталась на 4-й позиции списка. Наоми Осака потеряла 5-е место, ее позицию заняла Барбора Крейчикова.
В топ-100 рейтинга есть еще три украинки. Даяна Ястремская (53), Марта Костюк (56), Ангелина Калинина (63).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 13 сентября Элина Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA.
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