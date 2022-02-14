Свитолина осталась у топ-15 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина остается в топ-15 рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
WTA (Женская теннисная ассоциация) традиционно в понедельник опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Лидером рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти. В топ-3 также входят Барбор Крейчиков и Арина Соболенко.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 15 место. Марта Костюк поднялась обновила собственный рекорд и теперь занимает 49-ю позицию. Ангелина Калинина – 50.
- Напомним, 21 января Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open.
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