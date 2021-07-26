Свитолина одержала вторую победу на Олимпиаде-2020
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2020 в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором круге теннисного турнира Олимпиады в Токио Элина Свитолина победила Айлу Томлянович. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. Украинка победила австралийку во втором и третьем сетах - 6:3 и 6:4.
Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала против греческой теннисистки Марии Саккари. Теннисистки встретятся 27 июля. Начало не ранее 5:00.
Олимпиада-2020
Теннисный турнир. Одиночный разряд
женщины
второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:4
На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 36-е место.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
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