Свитолина одержала вторую победу на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во втором круге теннисного турнира Олимпиады в Токио Элина Свитолина победила Айлу Томлянович. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. Украинка победила австралийку во втором и третьем сетах - 6:3 и 6:4.



Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала против греческой теннисистки Марии Саккари. Теннисистки встретятся 27 июля. Начало не ранее 5:00.

Олимпиада-2020



Теннисный турнир. Одиночный разряд



женщины



второй круг



Элина Свитолина (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:4

На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 36-е место.