Свитолина одержала победу во втором круге US Open
Во втором круге US Open первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Ребекку Масарову
Об этом сообщает Еспресо.TV.
то была первая встреча теннисисток. Матч продолжался 1 час и 17 минут, его дважды останавливали из-за дождя. Свитолина сделала 3 подачи навылет, выиграла 10 геймов на своей подаче.
В 1/16 финала US Open Элина Свитолина встретится с победительницей матча Елена Рыбакин - Каролин Гарсия.
Призовой фонд турнира составляет более $57 млн.
US Open
Второй круг
1 сентября
Элина Свитолина (Украина) - Ребекка Масарова (Швейцария) 6:2 | 7:5
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29 августа Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Чикаго.
31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина победила канадку Ребекку Марино в первом круге Открытого чемпионата США.
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