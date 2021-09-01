Свитолина одержала победу во втором круге US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.



то была первая встреча теннисисток. Матч продолжался 1 час и 17 минут, его дважды останавливали из-за дождя. Свитолина сделала 3 подачи навылет, выиграла 10 геймов на своей подаче.



В 1/16 финала US Open Элина Свитолина встретится с победительницей матча Елена Рыбакин - Каролин Гарсия.



Призовой фонд турнира составляет более $57 млн.

US Open

Второй круг

1 сентября

Элина Свитолина (Украина) - Ребекка Масарова (Швейцария) 6:2 | 7:5

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