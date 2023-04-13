Свитолина одержала первую победу по окончании декрета
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила румынку Елену-Габриэлу Руссе на турнире ITF в Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 12 апреля, Элина Свитолина стартовала на турнире ITF в Швейцарии. Экс-первая ракетка Украины победила румынку Елену-Габриэлу Руссе – 6:4, 6:2.
Во втором круге украинка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик, занимающей 216 место в рейтинге WTA. Прошлая соперница Светолиной – 160 ракетка мира.
В рейтинге WTA Свитолина после годовой паузы опустилась с 27 на 1344 место. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинка сохраняет право заявляться на турниры элитного уровня.
Политика WTA создает условия для спортсменок, которые возвращаются после беременности или травмы.
ITF World Tennis Tour
Первый круг
Кяссо (Швейцария), 12 апреля
Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2
- На минувшей неделе бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина провела первый официальный поединок с марта прошлого года. Возвращение на корт после декрета оказалось не слишком удачным – украинка проиграла Юлии Путинцевой (7:6, 2:6, 4:6).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.33Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное