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Главная Спорт Свитолина одержала первую победу по окончании декрета

Свитолина одержала первую победу по окончании декрета

13 апреля, 2023 четверг
01:19
Спорт Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила румынку Елену-Габриэлу Руссе на турнире ITF в Швейцарии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 12 апреля, Элина Свитолина стартовала на турнире ITF в Швейцарии. Экс-первая ракетка Украины победила румынку Елену-Габриэлу Руссе – 6:4, 6:2.

Во втором круге украинка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик, занимающей 216 место в рейтинге WTA. Прошлая соперница Светолиной – 160 ракетка мира.

В рейтинге WTA Свитолина после годовой паузы опустилась с 27 на 1344 место. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинка сохраняет право заявляться на турниры элитного уровня.

Политика WTA создает условия для спортсменок, которые возвращаются после беременности или травмы.

ITF World Tennis Tour

Первый круг

Кяссо (Швейцария), 12 апреля

Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2

  • На минувшей неделе бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина провела первый официальный поединок с марта прошлого года. Возвращение на корт после декрета оказалось не слишком удачным – украинка проиграла Юлии Путинцевой (7:6, 2:6, 4:6).
Украина
Швейцария
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