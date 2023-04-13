Свитолина одержала первую победу по окончании декрета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 12 апреля, Элина Свитолина стартовала на турнире ITF в Швейцарии. Экс-первая ракетка Украины победила румынку Елену-Габриэлу Руссе – 6:4, 6:2.

Во втором круге украинка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик, занимающей 216 место в рейтинге WTA. Прошлая соперница Светолиной – 160 ракетка мира.

В рейтинге WTA Свитолина после годовой паузы опустилась с 27 на 1344 место. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинка сохраняет право заявляться на турниры элитного уровня.

Политика WTA создает условия для спортсменок, которые возвращаются после беременности или травмы.

ITF World Tennis Tour

Первый круг

Кяссо (Швейцария), 12 апреля

Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:2