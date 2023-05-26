Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира WTA во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Свитолина и россиянка Варвара Грачева встречались в четвертьфинале турнира WTA 250 в Страсбурге. Матч продолжался 1 час и 23 минуты. Украинка дважды подавала навылет, не допускала двойных ошибок и использовала 4/5 брейкпойнтов.

В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 508 позицию, Грачева – 44. Это уже второй выход в полуфинал для украинки после возобновления карьеры.

В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между Кларой Бюрель и Бернардой Перрой.

WTA 250

Страсбург, Франция

25 мая

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) 6:3, 6:4