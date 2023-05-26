Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира WTA во Франции
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Варвару Грачеву в четвертьфинале турнира WTA 250
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Свитолина и россиянка Варвара Грачева встречались в четвертьфинале турнира WTA 250 в Страсбурге. Матч продолжался 1 час и 23 минуты. Украинка дважды подавала навылет, не допускала двойных ошибок и использовала 4/5 брейкпойнтов.
В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает 508 позицию, Грачева – 44. Это уже второй выход в полуфинал для украинки после возобновления карьеры.
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между Кларой Бюрель и Бернардой Перрой.
WTA 250
Страсбург, Франция
25 мая
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Варвара Грачева (Россия) 6:3, 6:4
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