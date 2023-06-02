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Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

2 июня, 2023 пятница
19:20
Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Свитолина – Блинкова длился 2 часа и 16 минут. Украинка 5 раз подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и использовала 7 из 12 брейкпойнтов.

Элина Свитолина проиграла Анне Блинковой в первом сете 6:2. Однако сумела совершить камбэк во втором и третьем сетах – 6:2, 7:5.

Следующей соперницей Элины Светолиной станет первая ракетка РФ Дария Касаткина, занимающая 9 место в рейтинге WTA.

"Ролан Гаррос"

2 июня

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Анна Блинкова (Россия) - 2:6, 6:2, 7:5

Еліна Світоліна, теніс

Фото: Getty Images

Украина
Россия
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