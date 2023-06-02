Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Свитолина – Блинкова длился 2 часа и 16 минут. Украинка 5 раз подавала навылет, совершила 8 двойных ошибок и использовала 7 из 12 брейкпойнтов.
Элина Свитолина проиграла Анне Блинковой в первом сете 6:2. Однако сумела совершить камбэк во втором и третьем сетах – 6:2, 7:5.
Следующей соперницей Элины Светолиной станет первая ракетка РФ Дария Касаткина, занимающая 9 место в рейтинге WTA.
"Ролан Гаррос"
2 июня
Третий круг
Элина Свитолина (Украина) - Анна Блинкова (Россия) - 2:6, 6:2, 7:5
Фото: Getty Images
- 27 мая в финале турнира WTA во Франции Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову .
- 29 мая Свитолина поднялась в рейтинге WTA сразу с 508-го на 192-е место.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.49
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное