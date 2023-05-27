Свитолина обыграла россиянку и впервые после окончания декрета выиграла турнир WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Страсбурге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале WTA 250 Элина Свитолина обыграла россиянку Анну Блинкову, выступающую в нейтральном статусе. Украинка выиграла финал турнира в двух сетах – 6:2, 6:3.
В рейтинге WTA Свитолина после годичной паузы – декрета опустилась с 27-й на 1344-ю позицию. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинка сохраняет право заявляться на турниры элитного уровня.
Политика WTA создает условия для спортсменок, которые возвращаются после беременности или травмы.
В последнем рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась на 508-ю позицию.
WTA 250
Страсбург, Франция
27 мая
Финал
Элина Свитолина (Украина) – Анна Блинкова – 6:2, 6:3
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