Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Свитолина обыграла россиянку и впервые после окончания декрета выиграла турнир WTA

Свитолина обыграла россиянку и впервые после окончания декрета выиграла турнир WTA

27 мая, 2023 суббота
20:43
Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Страсбурге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале WTA 250 Элина Свитолина обыграла россиянку Анну Блинкову, выступающую в нейтральном статусе. Украинка выиграла финал турнира в двух сетах – 6:2, 6:3.

В рейтинге WTA Свитолина после годичной паузы – декрета опустилась с 27-й на 1344-ю позицию. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинка сохраняет право заявляться на турниры элитного уровня.

Политика WTA создает условия для спортсменок, которые возвращаются после беременности или травмы.

В последнем рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась на 508-ю позицию.

WTA 250

Страсбург, Франция

27 мая

Финал

Элина Свитолина (Украина) – Анна Блинкова – 6:2, 6:3

Видео
Украина
Россия
Читайте также:
Віталій Портников
26 мая, 2023 пятница
Призываю политиков и журналистов говорить правду своим соотечественникам о возможных вариантах развития событий, - Портников
Сергій Наумюк
26 мая, 2023 пятница
СМИ сообщили, что у отца нового заместителя главы СБУ есть паспорт РФ. В Службе безопасности прокомментировали
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
26 мая, 2023 пятница
Если удар по кораблю "Иван Хурс" наш, ВСУ могут брать в прицел носителей Калибров: военные итоги недели
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
27 мая
21:09
В Одессе разыскивается 15-летняя девушка
21:00
Музей истории Киева украинизировал мемориальную доску "выдающемуся киевлянину Михаилу Булгакову"
Музей истории Киева обновил мемориальную доску "выдающемуся киевлянину Михаилу Булгакову"
20:30
Генштаб уточнил данные о потерях РФ: уничтоженной техники стало больше
20:25
"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу
20:13
Или Тюмень, или Уфа: куда оккупанты "эвакуируют" жителей Запорожской области
20:01
OPINION
Россияне выдают себя за двойных жертв
19:56
В оккупированном Луганске роддом передали ЧВК Вагнера, - Генштаб ВСУ
19:54
Германия отзовет более 100 госслужащих из РФ
19:53
Лукашенко стало плохо в Москве, проведено промывание крови, - белорусский оппозиционер Цепкало
19:43
Эксклюзив
Скорее всего Украина будет добывать меньше газа, потому что экспорт запрещен, - глава ассоциации "Нефть и газ Украины" Закревский
19:26
Эксклюзив
Победа Украины ускорит распад России, - американский аналитик Бугайский
19:22
"Мы верим в ВСУ". На сайте резиденции патриарха Кирилла хакеры разместили молитву за украинское контрнаступление
19:12
Эксклюзив
"Поверьте мне, я не мог". Судья Тандыров отрицает, что пил спиртное за рулем
19:00
Эксклюзив
Пригожин планирует прийти к власти силовым путем, – генерал Мусаев
18:55
Дания
Дания создала инвестиционный фонд для Украины на сумму в 1 млрд крон
18:49
Эксклюзив
Заседание ВCП по делу судьи Алексея Тандыра. 27 мая 2023 года
Высший совет правосудия одобрил заключение под стражу судьи Тандыра
18:32
Эксклюзив
В село Ягодное на Черниговщине вернулись более 85% жителей, - голова громады
18:30
Россияне ударили по Степногорску на Запорожье: двое раненых
18:06
OPINION
Невозвращенцы
18:00
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Патрушев и братья Ковальчуки объединятся вокруг Пригожина, – эксперт по безопасности Мусаев
17:44
За неделю в Мариуполе российские военные потеряли более 400 оккупантов, - горсовет
17:34
Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал, почему Украина налаживает связи с Африкой
17:13
Китайский посол не призывал к прекращению огня и не отрицал территориальную целостность Украины, - Кулеба
16:59
Эксклюзив
Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что храмы УПЦ МП в Киеве построены незаконно
16:57
В оккупированном Мариуполе слышны взрывы, предварительно сработала российская ПВО, - горсовет
16:56
Россия будет угрозой для НАТО даже без Путина, – командующий ВВС Британии
16:49
По делу о штурме Капитолия вынесли приговор еще двум членам организации Oath Keepers
16:42
Россияне обстреляли село Шиповатое на Харьковщине: погибла женщина, ранен мужчина
16:26
На захваченных территориях Запорожья оккупанты регистрируют всю сельхозтехнику
16:26
Twitter
Twitter вышел из кодекса ЕС о дезинформации, - Bloomberg
16:07
Эксклюзив
ОДКБ
ОДКБ развалится из-за поражения РФ в войне против Украины, - эксперт по безопасности Мусаев
16:03
OPINION
Что ждет Россию?
16:02
"Химическое оружие с коптеров": ГУР предупреждает о подготовке россиянами новой провокации
15:55
Партнерский материал
"Нам здесь жить": в Украине стартует масштабный проект по разминированию
15:54
Польша вдвое увеличит численность армии
15:52
Не похоронил около полусотни человек и присвоил деньги: в США директор похоронного бюро признал себя виновным
15:24
В Житомире тариф на водоснабжение и водоотвод повысится на 56%
15:16
НАТО призвало власть Косово к немедленной деэскалации напряжения
15:13
Мей Маск
"Оскар для инфлюэнсеров": Мэй Маск наградили в Каннах
15:11
Трибунал для Путина: Международная ассоциация юристов приняла резолюцию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV