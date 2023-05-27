Свитолина обыграла россиянку и впервые после окончания декрета выиграла турнир WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале WTA 250 Элина Свитолина обыграла россиянку Анну Блинкову, выступающую в нейтральном статусе. Украинка выиграла финал турнира в двух сетах – 6:2, 6:3.

В рейтинге WTA Свитолина после годичной паузы – декрета опустилась с 27-й на 1344-ю позицию. Но, несмотря на значительное падение в списке, украинка сохраняет право заявляться на турниры элитного уровня.

Политика WTA создает условия для спортсменок, которые возвращаются после беременности или травмы.

В последнем рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась на 508-ю позицию.

WTA 250

Страсбург, Франция

27 мая

Финал

Элина Свитолина (Украина) – Анна Блинкова – 6:2, 6:3