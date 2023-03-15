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Свитолина объяснила, почему она против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов

15 мартa, 2023 среда
12:04
Спорт Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступила против бойкота украинскими спортсменами соревнований за участие россиян и белорусов

Об этом Свитолина рассказала в комментарии btu.org.ua.

Таким образом, она прокомментировала заявление президента Национального олимпийского комитета Вадима Гутцайта о том, что украинские спортсмены должны бойкотировать соревнования, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Беларуси.

"Это значит, что карьера всех украинских профессиональных теннисистов должна завершиться. Ведь если мы не можем участвовать в туре, где играют страны под белыми флагами, нам негде играть. Это конец. Следовательно, теннис нужно вычеркнуть как вид спорта", - сказала Свитолина.

Она преодолевала, что рядом с теннисом россиян и белорусов начинают возвращать и в другие виды спорта и выразила убеждение, что украинские атлеты не должны бойкотировать эти соревнования.

"Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы - нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали. Они ведут борьбу за каждый сантиметр нашей земли, за каждое слово, за возможность поднять украинское знамя на освобожденной Харьковщине или Донбасе", - продолжила Свитолина.

Она также назвала теннисный корт своим фронтом.

"Там я говорю о войне, о том, что Россия - это страна-террорист. Я привлекаю внимание всего мира именно там, где у меня есть голос и сила. Поверьте, непросто выходить на корт, когда против тебя играет спортсмен из страны-агрессора и ты не знаешь - он за убийство украинцев или против? Но мы не боимся, мы выходим на корт, чтобы сражаться и побеждать. Ради Украины и спортсменов, погибших в войне", - заверила Свитолина.

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн. призовых.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
  • В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
  • 9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии , а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов назвал дискриминацией.
  • 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .
  • 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.
Россия
Белорусь
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