Свитолина неожиданно проиграла на Канарах в матче, который прервали из-за темноты
Матч украинской теннисистки Элины Свитолиной против Марии Камилы Осорио Серрано, который прервали из-за плохого освещения на корте, закончился победой колумбийки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вчера, 19 октября, на турнире WTA в испанском городе Тенерифе, расположенном на Канарских островах, Свитолина выиграла у Осорио Серрано первый сет - 7:5. Вторую партию пришлось отложить на сегодня из-за того, что стало темно, а освещение на арене оказалось недостаточным, чтобы завершить поединок вечером.
Матч между украинкой и колумбийкой закончился поражением Свитолиной. Наша теннисистка уступила во втором и третьем сетах - 3:6, 2:6.
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Свитолина сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки, выиграла 7/14 геймов на своей подаче.
Это была первая встреча между теннисистками.
Tenerife Ladies Open
первый круг
20 октября
Элина Свитолина (Украина) - Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) 7:5, 3:6, 2:6.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
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