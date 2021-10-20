Свитолина неожиданно проиграла на Канарах в матче, который прервали из-за темноты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вчера, 19 октября, на турнире WTA в испанском городе Тенерифе, расположенном на Канарских островах, Свитолина выиграла у Осорио Серрано первый сет - 7:5. Вторую партию пришлось отложить на сегодня из-за того, что стало темно, а освещение на арене оказалось недостаточным, чтобы завершить поединок вечером.

Матч между украинкой и колумбийкой закончился поражением Свитолиной. Наша теннисистка уступила во втором и третьем сетах - 3:6, 2:6.



Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Свитолина сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки, выиграла 7/14 геймов на своей подаче.



Это была первая встреча между теннисистками.



Tenerife Ladies Open



первый круг



20 октября



Элина Свитолина (Украина) - Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) 7:5, 3:6, 2:6.

Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.