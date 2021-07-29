Свитолина не смогла выйти в финал Олимпиады-2020 и сыграет в Токио за бронзу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За выход в олимпийский финал шестая ракетка мира Элина Свитолина боролась с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая идет в мировом рейтинге 42-я.

Несмотря на то, что по личным встречам впереди была украинка - 3: 1, матч сразу сложился не в ее пользу. Свитолина выглядела уставшей, ведь в Токио провела несколько подряд изнурительных матчей, в то время как Вондроушова вышла в полуфинал благодаря отказу испанки Паулы Бадосы, который стало плохо из-за жары после первого сета поединка 1/4 финала.

Элина Свитолина проиграла Маркете Вондроушевой со счетом 3: 6, 1: 6.

В матче за третье место украинка встретится 31 июля из Еленой Рыбакиной из Казахстана. Вондроушева сыграет в финале против швейцарки Белинды Бенчич.

За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

Напомним, 28 июля Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.

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