Свитолина назвала страны, предлагавшие ей сменить гражданство

Об этом Свитолина заявила в интервью Дмитрию Гордону в YouTube.

По словам первой ракетки Украины, ей поступали предложения об изменении гражданства, по меньшей мере, из четырех стран.

"Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Какие еще страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии", - рассказала Свитолина.

Теннисистка добавила, что все предложения были отклонены, и она гордится, что представляет Украину.

"В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна – Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже о деньгах. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину", - сказала Свитолина.