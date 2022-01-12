Свитолина назвала страны, предлагавшие ей сменить гражданство
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что получала предложения сменить гражданство из Израиля, Австралии, Великобритании и Казахстана
Об этом Свитолина заявила в интервью Дмитрию Гордону в YouTube.
По словам первой ракетки Украины, ей поступали предложения об изменении гражданства, по меньшей мере, из четырех стран.
"Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Какие еще страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии", - рассказала Свитолина.
Теннисистка добавила, что все предложения были отклонены, и она гордится, что представляет Украину.
"В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна – Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже о деньгах. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину", - сказала Свитолина.
- Напомним, в ноябре 2021 года Элина Свитолина заявила, что не намерена менять гражданство после женитьбы с французом Гаэлем Монфисом.
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