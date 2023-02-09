Свитолина изменила планы возвращения на корт после рождения ребенка
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что планирует возобновить карьеру в апреле 2023 года
Об этом сообщает Tribuna.com.
По словам Светолиной, она планирует возобновить выступления в апреле, хотя ранее заявляла о намерении возвратиться на корт летом.
"Буду возвращаться в тур в апреле – это моя задача, которую буду пытаться брать на себя. Посмотрим, в каком физическом и ментальном состоянии я буду. Апрель стоит в моем плане. Будем смотреть с мужем как дочка будет чувствовать себя, путешествовать с нами, как она будет в теннисном туре", - рассказала Свитолина, которая прервала карьеру в октябре 2022 года, родила дочь.
28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн призовых.
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14 января Элина Свитолина заявила, что рассчитывает вернуться на корт летом 2023 года.
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