Об этом сообщает Tribuna.com.

По словам Светолиной, она планирует возобновить выступления в апреле, хотя ранее заявляла о намерении возвратиться на корт летом.

"Буду возвращаться в тур в апреле – это моя задача, которую буду пытаться брать на себя. Посмотрим, в каком физическом и ментальном состоянии я буду. Апрель стоит в моем плане. Будем смотреть с мужем как дочка будет чувствовать себя, путешествовать с нами, как она будет в теннисном туре", - рассказала Свитолина, которая прервала карьеру в октябре 2022 года, родила дочь.

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн призовых.