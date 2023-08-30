Свитолина и Цуренко вышли во второй круг US Open
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко успешно провели первый круг US Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 29 августа, Элина Свитолина обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом круге US Open - 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час. Свитолина 4 раза подавала навылет, не допускала двойных ошибок и использовала 4/5 брейкпойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.
Лесю Цуренко ждала встреча против француженки Эльзы Жакмо. Украинка должна была провести матч против Бьянки Андрееску, однако спортсменка снялась с турнира из-за травмы спины. Цуренко обыграла Жакмо со счетом 7:5 и 6:1.
Во втором круге US Open Леся Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Александровой, а Элину Светолину ждет поединок с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американкой Фионой Кроули.
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