Свитолина и Цуренко вышли во второй круг US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во вторник, 29 августа, Элина Свитолина обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом круге US Open - 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час. Свитолина 4 раза подавала навылет, не допускала двойных ошибок и использовала 4/5 брейкпойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

Лесю Цуренко ждала встреча против француженки Эльзы Жакмо. Украинка должна была провести матч против Бьянки Андрееску, однако спортсменка снялась с турнира из-за травмы спины. Цуренко обыграла Жакмо со счетом 7:5 и 6:1.

Во втором круге US Open Леся Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Александровой, а Элину Светолину ждет поединок с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и американкой Фионой Кроули.